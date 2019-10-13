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Франция приостановила поставки военной продукции в Турцию

Франция приостановила поставки военной продукции в Турцию
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Париж заявил об остановке поставок оружия в Турцию.

Франция останавливает экспорт вооружений в Турцию из-за конфликта в Сирии.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства вооруженных сил Франции в субботу, 12 октября, сообщает AFP.

Напоминаем, в начале недели Турция начала наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии. Турецкий президент заявил, что цель Анкары — предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции.

Маас: ФРГ остановит экспорт военной продукции в Турцию

Операцию раскритиковали ряд стран и международных органов. В частности, высокий представитель ЕС Федерика Могерини призвала Турцию остановить военную операцию в Сирии, которая может привести лишь к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости немедленно провести встречу возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

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Сирия, Турция, Париж, Франция.
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