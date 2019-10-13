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Инновации в Великобритании: банковская карта из чистого золота

Инновации в Великобритании: банковская карта из чистого золота
12:33 Сегодня Телеграф UBR Фото:Твиттер

Новости мира:Карта выполнена полностью с 18-кратного золото, ее разработкой занималась компания Mastercard.

Королевский монетный двор Великобритании выпустил первую в мире платежную банковскую карточку Raris, полностью выполненную из 18-каратного золота.

Об этом сообщает The Telegraph.

Заплатить за такое удовольствие придется €18,75 тыс. ($22,9 тыс.), то есть в переводе на наши деньги – более полумиллиона гривен. Но помимо этого, в монетном дворе пообещали, что никаких других платежей за оформление карты взымать не будут.

Однако если клиент захочет заказать индивидуальный дизайн карточки, ему придется раскошелится еще больше. К желающим стать владельцами золотой карты каких-либо специфических требований также предъявлять не будут. Разрабатывал ее монетный двор совместно с Mastercard и компанией Accomplish Financial, занимающейся платежными технологиями.

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На каждой выпускаемой карте будут выгравированы имя и подпись ее владельца, с которого не будет взиматься плата за операции по счету, а также за операции по обмену валюты. Как отмечают в Королевском монетном дворе, карта предназначена для клиентов, которые ценят высококачественные предметы роскоши.

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Все по теме:

Золото, Великобритания, Банковские карты, Карты, Королевский монетный фонд.
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