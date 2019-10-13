Эрдоган встретился с российской делегацией в составе которой, были "депутаты" от Крыма

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.
Об этом утверждает российское информационное агентство "РИА-Новости", которое обнародовало фото соответствующего приема.
Как отмечается, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыму:
Российское издание публикует фотографию с этого приема.
Напомним, до сих пор Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими аннексирован Крым.
Об официальной позиции МИД Украины пока неизвестно.