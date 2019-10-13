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Выборы в Польше: явка избирателей бьет рекорд

Выборы в Польше: явка избирателей бьет рекорд
16:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:По состоянию на 12:00 явка избирателей составила чуть более 18 процентов что является рекордным за последние 4 года.

По состоянию на 12:00 дня на парламентских выборах в Польше проголосовало 18,4% избирателей. Об этом сообщает Onet.pl

Таким образом, пока явка в Польше это самая высокая за последние 4 года. Для сравнения, на парламентских выборах 2015 года по состоянию на 12:00 явка составляла 16,47%

Также ниже была явка на местных выборах 2018 и на нынешних выборах в Европарламент (15,61% и 14,39% соответственно).

Как отмечается, в настоящее время явка в восточных воеводствах выше, чем в западных.

Такая явка играет на руку правящей партии "Право и Справедливость". Напомним, согласно обнародованному за неделю до дня выборов опросу, за них готовы проголосовать 45,1% поляков, дав им шанс на повторное формирование единоличного большинства.

В Польше проходят выборы в Сейм и Сенат

За главную оппозиций силу "Гражданскую коалицию" планируют проголосовать 24,6% польских избирателей. На третьем месте находится "Левые" с 12,6% поддержки, на четвертом "Польская коалиция", которая является объединением движения Kukiz15 с PSL и находится в опасной близости от проходного барьера с поддержкой на уровне 5,6%.

Вместе с тем на результаты выборов может повлиять явка. В частности, согласно опросу, только 64% потенциальных избирателей PiS собираются идти на участки. Среди оппозиции этот показатель достигает 90-100%.

Также отмечается, что по состоянию на 10 часов по всей Польше произошло 30 избирательных инцидентов. В частности, два члена комиссии оказались под влиянием алкоголя.

Подробнее о выборах в Польше можно почитать в статье "Голосование на фоне безвиза: как польские выборы повлияют на отношения с Украиной".

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Польша, Выборы, Сейм, Сенат, Выборы в Польше.
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