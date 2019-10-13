Эрдоган поведал Джонсону цели операции "Источник мира"

Новости мира:Президент Турции и премьер-министра Великобритании провели телефонный разговор.

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что президент Эрдоган рассказал главе британского правительства о целях операции "Источник мира".

Президент Турции подчеркнул, что операция продолжится до полного устранения угрозы, исходящей от двух террористических организаций PKK-YPG и ИГИЛ.

Тем самым сформируются условия для добровольного и безопасного возвращения сирийских беженцев в родные дома, отметил глава турецкого государства.