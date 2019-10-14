Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Епифаний о признании ПЦУ Греческой церковью: "Хороший толчок для развития"
Епифаний о признании ПЦУ Греческой церковью: "Хороший толчок для развития"
В Полтаве женщина умерла от укусов собак
В Полтаве женщина умерла от укусов собак
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
День защитника отечества 2019: самые лучшие поздравления и открытки
День защитника отечества 2019: самые лучшие поздравления и открытки

Дуда напомнил насколько опасной является Россия

Дуда напомнил насколько опасной является Россия
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Анджей Дуда призвал не игнорировать угрозу со стороны РФ.

Президент Польши Анджей Дуда предостерег европейское сообщество от игнорирования угрозы, которую представляет Россия для региона.

Об этом Дуда заявил во время встречи лидеров Группы Аррайолуш, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия, передает «Польское радио».

Дуда подчеркнул, что Европа должна продолжать солидарно давить на Россию.

"О том, насколько опасной является Россия, многие могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", — убежден он.

Он призвал лидеров стран ЕС поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и ЕС.

Напоминаем, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал НАТО проявлять дальновидность в процессе сдерживания России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Россия, РФ, Президент, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
02 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
03 Время прокачивать навыки: за что работодатели готовы поднимать зарплату
04 Немецкая компания Hymer планирует выпустить уникальный дом на колесах (Видео)
05 Хэллоуин в Диснейленде: актриса Меган Фокс делится фото со своего отпуска (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На ПА НАТО приняли доклад по Украине (Фото)
На ПА НАТО приняли доклад по Украине (Фото)
Выборы в Польше: с большим отрывом победила правящая партия
Выборы в Польше: с большим отрывом победила партия PiS
В Польше избили украинского актера
В Польше избили украинского актера
С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь