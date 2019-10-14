Дуда напомнил насколько опасной является Россия

Президент Польши Анджей Дуда предостерег европейское сообщество от игнорирования угрозы, которую представляет Россия для региона.
Об этом Дуда заявил во время встречи лидеров Группы Аррайолуш, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия, передает «Польское радио».
Дуда подчеркнул, что Европа должна продолжать солидарно давить на Россию.
"О том, насколько опасной является Россия, многие могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", — убежден он.
Он призвал лидеров стран ЕС поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и ЕС.
Напоминаем, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал НАТО проявлять дальновидность в процессе сдерживания России.