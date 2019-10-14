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Начало работы нового состава Еврокомиссии может не произойти вовремя

Начало работы нового состава Еврокомиссии может не произойти вовремя
15:05 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В ЕС допустили отсрочку начала работы новой Еврокомиссии.

Жозеп Боррель, следующий глава дипломатии ЕС, допустил в общении с журналистами в Люксембурге, что новый состав Еврокомиссии может не заработать вовремя из-за задержки в слушаниях в Европарламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.

По его словам, "разумно" предположить, что новая комиссия Урсулы фон дер Ляен не начнет работать до 1 декабря.

"Честно говоря, я не понимаю, как мы можем провести весь процесс слушаний по трем кандидатам, чтобы уложиться в срок до 23 октября", - сказал он.

Новый состав Европейской комиссии должен заработать с 1 ноября, однако этого может не произойти, поскольку Европарламент отклонил трех кандидатов в еврокомиссары - от Румынии, Венгрии и Франции.

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Венгрия уже предложила нового кандидата, но ситуацию осложняет Румыния, где на прошлой неделе правительству было высказано недоверие.

Утверждение трех новых кандидатов из-за длительного процесса проверки может занять несколько недель.

Считается, что затягиванием с кандидатами Европарламент проявляет силу, поскольку евродепутаты недовольны, что лидеры ЕС изменили процедуру и выдвинули фон дер Ляен на пост главы Еврокомиссии вместо того, чтобы топ-должность занял кандидат крупнейшей группы парламента.

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ЕС, Еврокомиссия, Жозеп Боррель.
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