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Выборы в Польше: правящая партия не получила монобольшинство в Сенате

Выборы в Польше: правящая партия не получила монобольшинство в Сенате
18:58 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Оппозиционные кандидаты набрали большинство в Сенате Польши.

Партия власти Польши "Право и справедливость" получила наибольшее количество сенаторов в новом составе верхней палаты парламента, однако депутатов от оппозиции совокупно будет больше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Право и справедливость" будет иметь 48 сенаторов. Тогда как "Гражданская коалиция" - 44, Польская крестьянская партия - 3, Союз демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов являются независимыми кандидатами, приближенными к "Гражданской платформе".

В предыдущем созыве Сената в "Права и справедливости" был 61 мандат.

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На выборах в Сенат оппозиция договорилась не выдвигать кандидатов друг против друга, поэтому ей удалось достичь такого хорошего результата.

Победа оппозиции в Сенате размывает монобольшинство "Права и справедливости", которая победила на выборах в Сейм.

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Польша, Выборы, “Право и Справедливость”, Гражданская коалиция.
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