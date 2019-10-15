Выборы в Польше: Оппозиция получает большинство в Сенате

Новости мира:В Сенат попали три независимых кандидаты, которые, очевидно, пополнят ряды оппозиции.

По результатам выборов представители оппозиционных сил обеспечили себе в Сенате, верхней палате парламента Польши, 51 место из 100. Оппозиционная “Гражданская коалиция” (KO) получает 43 мандата, Польская селянская партия (PSL) – три, Союз демократической Левицы (SLD) – два.

Представители правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) получили в Сенате 49 мандатов,

Сенат в Польше владеет законодательной инициативой. Верхняя палата польского парламента может ветировать законы, принятые Сеймом. Впрочем, нижняя палата может отвергнуть поправки Сената большинством голосов.

Как сообщалось, по результатам обработки почти 100% избирательных протоколов безоговорочную победу в выборах в Сейм Польши одержала партия “Право и Справедливость” (PiS) Ярослава Качиньского, набрав 43,7% голосов.

Согласно результатам выборов, в Сейме во второй раз подряд будет создано однопартийное большинство PiS. Партия Качиньского также самостоятельно сформирует правительство — ожидается, что это может произойти уже через две-три недели, и его снова возглавит Матеуш Моравецкий.