Новое правительство Польши хочет сменить главу МИД

Новости мира:В новом правительстве Польше могут произойти существенные изменения и заменить действующего главу МИД.

"Некоторые коррективы" должны произойти в новом польском правительстве "Права и справедливости", о которых станет известно в течение двух-трех недель.

Об этом заявил вице-премьер Яцек Сасин, сообщает RMF24.

"Объединенным правым" не надо ни с кем договариваться о коалиции, ведь PiS победила на парламентских выборах с результатом 43,59%, что дает 235 мест в Сейме.

По словам Сасина, существует "необходимость нового подхода в строительстве экономических ведомств". Это может подтвердить ранее опубликованную информацию о планах объединения министерств.

Неофициально также говорят о должности вице-премьера Збигнева Зебро, который одновременно хотел бы сохранить за собой портфель министра юстиции.

В контексте смены министров часто упоминается имя Яцека Чапутовича, который может попрощаться с Министерством иностранных дел. Его место может получить кто-то от партии Porozumienie Ярослава Говина - возможно, даже сам Говин, действующий министр науки.