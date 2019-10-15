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Испании грозит туристический коллапс

Испании грозит туристический коллапс
13:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В следствии банкротства одного из наибольших туроператоров в Испании, может случиться туристическая катастрофа.

Банкротство туроператора Thomas Cook грозит туристической катастрофой Испании. В ближайший зимний сезон испанские курорты не досчитаются, по предварительным прогнозам, порядка 1 млн. 400 тыс. туристов. Испания будет гореть. Британский туроператор был одним из крупнейших поставщиков иностранных туристов на испанские курорты. После его банкротства в этом зимнем сезоне по всей Испании будут закрыты не менее полутысячи отелей, пишет ВВС.

Убытки испанского туристического сектора предварительно оценивается в несколько сотен миллионов евро. Точные цифры можно будет назвать только по завершении сезона. Канарские острова, один из лидирующих регионов Испании по количеству выездных туристов зимой, одними из первых успели прочувствовать на себе негативные последствия прекращения работы туроператора. Местный отель Fuerteventura Princess уже закрылся. У отеля был эксклюзивный контракт с Thomas Cook, согласно которому почти стопроцентная заполненность отеля должна была быть гарантирована туроператором.

В общей сложности, по прогнозам, Канары не смогут принять в этом году порядка 400 тыс. туристов, которых должен был отправить на отдых туроператор. Также специалисты побаиваются, что около 3,5 тыс. человек, трудоустроенных в туристическом секторе на Канарах, и вовсе лишатся работы.

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Негативные последствия закрытия Thomas Cook почувствовали на себе и другие испанские регионы. В последнее время в туристическом секторе страны наблюдается стабильная стагнация. Несколько предыдущих лет испанский туризм переживал стабильный рост, а этот год станет первым за последние шесть лет, когда этот рост либо вообще будет прекращен, либо останется на минимальных темпах. Еще одна иллюстрация того, насколько все взаимосвязано в сегодняшнем мире. Народная мудрость таки права — стоит раскладывать яйца по разным корзинам.

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Испания, Туризм, Thomas Cook, Канары.
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