СМИ: Юнкер еще месяц побудет главой Еврокомиссии

Новости мира:Начало работы новой Европейской комиссии будет перенесено с 1 ноября.

Европейский парламент (ЕП) примет в среду решение о том, что новая Европейская комиссия (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен не приступит к работе, как ожидалось, 1 ноября, сообщила газета "Суар".

"Это означает официальное продление работы команды Юнкера", - говорится в публикации.

Конференция председателей политических фракций и председателя ЕП должна определить в среду повестку дня пленарной сессии, которая состоится на следующей неделе в Страсбурге. И эта повестка не включит утверждение новой Европейской комиссии 23 октября, как это было предусмотрено уже давно, отмечает издание.

Следовательно, Еврокомиссия Юнкера продолжит работу после 1 ноября.

По данным "Суар", новая дата пока не назначена, но продление состоится, как минимум, на месяц, так как Европарламент не видит возможности организовать такое голосование раньше следующей пленарной сессии в конце ноября.

Новая Еврокомиссия не может быть утверждена на ближайшей сессии из-за проблем с кандидатурами в члены ЕК от Венгрии, Румынии и Франции, первые предложения которых по еврокомиссарам были отклонены профильными комитетами ЕП.