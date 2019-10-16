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Италия подтвердила членство Северной Македонии в НАТО

Италия подтвердила членство Северной Македонии в НАТО
15:04 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира:Итальянский парламент ратифицировал документ подтверждающий членство Республики Северная Македония в НАТО.

Сенат Италии ратифицировал Протокол о членстве в НАТО Республики Северная Македония.

Соответствующая информация размещена на сайте Сената.

Протокол был вынесен на голосование итальянского парламента в июне, а сегодня был окончательно утвержден. Италия стала 23 страной Альянса, которая ратифицировала этот документ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выражал надежду, что процесс ратификации закончится к декабрю этого года, и в декабре на саммите НАТО в Лондоне страна станет полноправным членом Альянса.Как известно, накануне Совет ЕС на уровне министров иностранных дел не смогла во вторник принять решение о начале переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Министры ЕС не смогли договориться о членстве Албании и Северной Македонии

Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщил об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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Все по теме:

Италия, ЕС, НАТО, Йенс Столтенберг, Сенат Италии, Северная Македония.
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