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В Брюсселе начинается решающий саммит ЕС

В Брюсселе начинается решающий саммит ЕС
10:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Двухдневный Европейский совет начнет работу в четверг, 17 октября, в Брюсселе с заседания в составе 27 глав государств и правительств стран Евросоюза без Великобритании, на котором обсудит состояние процесса Brexit.

Накануне координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье доложил Европейской комиссии (ЕК) о положении дел.

Информируя журналистов о выступлении Барнье, член ЕК Димитрис Аврамопулос заявил журналистам: "Дискуссии на техническом уровне с Соединенным Королевством продолжались до глубокой ночи (во вторник - прим. ред.), и они до сих пор идут. Дискуссии были конструктивными, но все еще остается решить ряд важных вопросов".

При этом Аврамопулос отказался сообщать какие-либо детали, пояснив, что Барнье еще будет докладывать послам стран ЕС на заседании комитета постоянных представителей. Но это заседание во второй половине дня среды откладывалось дважды из-за все продолжавшихся дискуссий, и, вопреки сложившейся традиции проведения накануне саммитов ЕС брифингов для прессы, на этот раз такой брифинг перенесли на утро четверга.

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В течение среды озвучивались мнения разных источников о "шансе добиться соглашения" с Великобританией до саммита.

Так, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил журналистам в конце дня, что ситуация с Brexit должна стать ясной "через семь-восемь часов". "Базовые принципы соглашения готовы, и теоретически завтра мы (ЕС - ИФ) можем заключить это соглашение с Великобританией", - уточнил Туск.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что соглашение о выходе Британии из Европейского союза может быть достигнуто к позднему вечеру среды.

Однако в дальнейшем британский телеканал Sky News сообщил, что заключения соглашения по Brexit не стоит ждать до конца среды.

"Сделки по Brexit к сегодняшнему вечеру не будет", - процитировал корреспондент Sky News высказывания неназванного источника в британском правительстве.

По утверждениям собеседника Sky News, переговоры продолжатся в четверг утром.

В свою очередь бельгийская газета "Суар" написала, что к полуночи среды остался несогласованным только один пункт соглашения, и его обсуждение теперь ожидается "по ту сторону Ла-Манша".

Вместе с тем повестка планового саммита не ограничивается одним только выходом Великобритании из ЕС.

Европейские лидеры рассмотрят долгосрочный финансовый план Евросоюза на 2021-2027 гг. на основе разработок, сделанных финским председательством Совета ЕС.

Руководители стран ЕС обсудят стратегическую программу и приоритеты Евросоюза на период наступающего институционального цикла 2019-2024 гг. Избранная председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приглашена представить приоритеты нового исполнительного органа ЕС.

Европейский совет должен утвердить назначение Кристин Лагард председателем Европейского центрального банка.

Главы государств и правительств планируют обсудить "международные аспекты климатических изменений" по итогам саммита ООН по климату и в перспективе конференции по климату, которая созывается в декабре в Чили.

В повестке дня, опубликованной пресс-службой Евросовета, также отмечается, что "в зависимости от актуальных событий руководители ЕС могут обратиться к некоторым вопросам международной политики".

В частности, в последние дни разные представители ЕС сообщали, что Европейский совет будет обсуждать ситуацию на северо-востоке Сирии в связи с турецкой военной операцией.

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ЕС, Европейский союз, Европейский Совет, Brexit, Великоритания.
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