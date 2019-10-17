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Новая волна протестов в Каталонии: в ход пошли кислота и коктейли Молотова

Новая волна протестов в Каталонии: в ход пошли кислота и коктейли Молотова
10:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Группы молодых людей, некоторые с закрытыми лицами, поджигали мусорные контейнеры.

Барселона в среду ночью вернулась к беспорядкам и серьезным инцидентам. После полуночи произошли сожжение десятка автомобилей, атаки кислотой и коктейлями Молотова против полиции, а также запуски пиротехнических ракет против полицейского вертолета. Об этом сообщает El Pais.

По сообщению горсовета, в центре города произошли до 45 пожаров. Второй день подряд центр превратился в поле боя. Молодые люди сталкивались с полицейскими, и по меньшей мере 20 человек удалось задержать. 52 лицам оказывали медицинскую помощь в течение более пяти часов насилия.

Инциденты начались после девяти часов вечера. Демонстрация собрала около 22 000 человек и сначала была мирной. Столкновения вспыхнули, когда часть демонстрантов переехала к штабу отдела внутренних дел. В этот момент некоторые из протестующих ломали ограждения, которые охраняли окраины отдела внутренних дел.

Группы молодых людей, некоторые с закрытыми лицами, поджигали мусорные контейнеры. Сцена вторника повторилась, хотя протестующих было не так много, но они действовали более решительно против полиции.

Пламя нескольких горящих контейнеров дошло к десятку автомобилей, припаркованных рядом, и мотоцикла. Транспортные средства горели у заправки, которую охраняли работники полиции.

Источники автономной полиции подчеркивают, что в один момент произошел пиротехнический залп ракет против одного из полицейских вертолетов. Они также говорят, что в правоохранителей бросали камни и кислоту.

Были также серьезные столкновения в Жироне, Лериде и Таррагоне.

Министерство внутренних дел передислоцирует в течение ближайших нескольких дней в Каталонию еще 200 работников специальных подразделений полиции, чтобы усилить местную полицию в ожидании продолжения серьезных беспорядков, которые начались после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов.

Национальная полиция возьмет ответственность за охрану внутренних помещений аэропорта El Prat, порта Барселоны и нескольких станций местной железнодорожной компании AVE. Также будет усилена охрана атомных электростанций Аско и Ванделлос.

Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными. Но за три ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 250 человек.

Каталонские и государственные чиновники Испании собирались отдельно в среду, чтобы обсудить события.

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Испания, Протесты, Барселона, Каталония.
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