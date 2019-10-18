Скачать
Пятница, 18.10.2019
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

В Италии вновь задымился наивысший вулкан Европы: закрыто авиапространство

В Италии вновь задымился наивысший вулкан Европы: закрыто авиапространство
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Извержения в Этне вновь вынуждают руководства местного аэропорта закрыть воздушное сообщение.

В результате новых извержений вулкана Этна было частично перекрыто авиапространство над Сицилией.

Об этом сообщает ANSA.

"Новые извержения в Этне вызвали большие облака вулканической пыли в пятницу, поэтому руководство аэропорта Катании закрыло часть авиапространства над Сицилией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество самолетов для прибытия было ограничено с 4 до 1, при этом все рейсы для вылета отправились вовремя.

"Капризы" Богослова: ученые смогли записать звуки подводного вулкана (Видео)

Как сообщалось, на итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий вулкан Европы - Этна, было зафиксировано извержение лавы.

В результате новых извержений вулкана Этна 11 октября было частично перекрыто авиапространство над Сицилией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Европа, Сицилия, Этна, Вулкан, Авиапространство, Катания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
04 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
05 Продукты, которые улучшают работу сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Генштаб: Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Актриса Кейт Бекинсейл похвасталась идеальной фигурой (Видео)
Актриса Кейт Бекинсейл похвасталась идеальной фигурой (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь