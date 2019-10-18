В Италии вновь задымился наивысший вулкан Европы: закрыто авиапространство

Новости мира:Извержения в Этне вновь вынуждают руководства местного аэропорта закрыть воздушное сообщение.

В результате новых извержений вулкана Этна было частично перекрыто авиапространство над Сицилией.

Об этом сообщает ANSA.

"Новые извержения в Этне вызвали большие облака вулканической пыли в пятницу, поэтому руководство аэропорта Катании закрыло часть авиапространства над Сицилией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество самолетов для прибытия было ограничено с 4 до 1, при этом все рейсы для вылета отправились вовремя.

Как сообщалось, на итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий вулкан Европы - Этна, было зафиксировано извержение лавы.

В результате новых извержений вулкана Этна 11 октября было частично перекрыто авиапространство над Сицилией.