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На саммите ЕС провалили вопрос Северной Македонии и Албании

На саммите ЕС провалили вопрос Северной Македонии и Албании
14:55 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Северная Македония и Албания должны будут дополнительно показать свою приверженность Европейскому Союзу.

Саммит ЕС не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией - еврокомиссар предупреждает о рисках серьезных последствий для региона Западных Балкан.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан сообщил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе "не смогли выполнить свое обязательство" начать переговоры о вступлении с Скопье и Тираной.

"Это вызывает чрезвычайное разочарование. Теперь страны-члены должны объяснить, насколько серьезна их приверженность интеграции Западных Балкан", - написал Хан в своем Twitter.

Он отметил, что отказ от признания прогресса, которого достигли обе страны, будет иметь негативные последствия, в том числе появился риск дестабилизации на Западных Балканах.

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"Теперь мы обязаны поддерживать страны, граждане которых справедливо разочарованы. Интеграция Западных Балкан в ЕС есть и остается важной стратегической политикой в наших общих интересах", - добавил еврокомиссар Хан.

Как сообщалось, Франция, а также Дания и Нидерланды опираются открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Париж говорит, что перед Евросоюзом сейчас слишком много вызовов, чтобы позволить присоединение этих двух балканских государств. Среди вызовов - запланированный Brexit, рост Китая, российская угроза и миграция. Франция хочет, чтобы Еврокомиссия глубоко реформировала способ ведения переговоров о присоединении.

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Сейчас в ЕС рассматривают возможность перенести открытие переговоров на апрель 2020 года или на объявленный саммит ЕС-Западные Балканы в Загребе следующего мая.

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ЕС, Албания, Йоханнес Хан, Западные Балканы, Вступление в ЕС, Северная Македония.
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