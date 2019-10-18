Скачать
Пятница, 18.10.2019
Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении
Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении
Коболев об отделении ГТС: "Нафтогаз" перестанет быть монополистом
Коболев об отделении ГТС: "Нафтогаз" перестанет быть монополистом
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

Катастрофический кризис: Туск прокомментировал отказ ЕС о членстве Албании и Северной Македонии

Катастрофический кризис: Туск прокомментировал отказ ЕС о членстве Албании и Северной Македонии
17:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Дональд Туск обратился к Северной Македонии и Албании и призвал их не сдаваться.

Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал краткосрочным кризисом отказ лидеров отдельных государств и правительств Европейского Союза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета на уровне глав государств и правительств стран - членов ЕС, которое состоялось в Брюсселе 17-18 октября.

Он обратился к друзьям из Северной Македонии и Албании и призвал их не сдаваться.

"Я полностью понимаю ваше разочарование, поскольку вы внесли свой вклад, а мы - нет", - отметил Туск.

Большинство сторонников оппозиции Польши хотят видеть Туска президентом

Он сказал, что Евросоюз является сложной политической организацией. "И это правда, что иногда на принятие решения нужно очень много времени, но я абсолютно не сомневаюсь, что однажды вы станете полноправными членами Европейского Союза", - сказал президент Евросовета.

При этом он выразил убеждение, что "это не провал, это ошибка", поскольку обе страны "сдали экзамены", чего нельзя сказать о странах - членах ЕС.

Также Туск добавил, что примерно 24-25 стран - членов ЕС настроены продолжать процесс расширения ЕС, но в ЕС все решения должны приниматься единогласно всеми членами. ”Это краткосрочный кризис, не конец расширения”, - подчеркнул он.

Туск заявил, что необходимо донести сообщение, что страны - члены ЕС готовы продолжить обсуждение и, наверное, найти решение до мая 2020 года.

В то же время, в выводах по итогам заседания Европейского Совета сказано, что Евросовет "вернется к вопросу расширения до саммита ЕС - Западные Балканы в Загребе в мае 2020 года".

Министры ЕС не смогли договориться о членстве Албании и Северной Македонии

В свою очередь президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил свое разочарование относительно результатов в вопросе дальнейшего расширения ЕС. Он заявил, что ЕС должен придерживаться своих обещаний.

На вопрос, если это начало конца для расширения ЕС, какими будут последствия, Юнкер ответил:

”Если это конец расширению, нам придется столкнуться с серьезной критикой, поскольку мы поощряли те страны, мы помогали тем странам, мы посещали те страны, и мы делали публичные обещания этим странам. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны придерживаться наших обещаний”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Албания, Дональд Туск, Северная Македония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
04 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Продукты, которые улучшают работу сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь