Катастрофический кризис: Туск прокомментировал отказ ЕС о членстве Албании и Северной Македонии

Новости мира:Дональд Туск обратился к Северной Македонии и Албании и призвал их не сдаваться.

Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал краткосрочным кризисом отказ лидеров отдельных государств и правительств Европейского Союза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета на уровне глав государств и правительств стран - членов ЕС, которое состоялось в Брюсселе 17-18 октября.

Он обратился к друзьям из Северной Македонии и Албании и призвал их не сдаваться.

"Я полностью понимаю ваше разочарование, поскольку вы внесли свой вклад, а мы - нет", - отметил Туск.

Он сказал, что Евросоюз является сложной политической организацией. "И это правда, что иногда на принятие решения нужно очень много времени, но я абсолютно не сомневаюсь, что однажды вы станете полноправными членами Европейского Союза", - сказал президент Евросовета.

При этом он выразил убеждение, что "это не провал, это ошибка", поскольку обе страны "сдали экзамены", чего нельзя сказать о странах - членах ЕС.

Также Туск добавил, что примерно 24-25 стран - членов ЕС настроены продолжать процесс расширения ЕС, но в ЕС все решения должны приниматься единогласно всеми членами. ”Это краткосрочный кризис, не конец расширения”, - подчеркнул он.

Туск заявил, что необходимо донести сообщение, что страны - члены ЕС готовы продолжить обсуждение и, наверное, найти решение до мая 2020 года.

В то же время, в выводах по итогам заседания Европейского Совета сказано, что Евросовет "вернется к вопросу расширения до саммита ЕС - Западные Балканы в Загребе в мае 2020 года".

В свою очередь президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил свое разочарование относительно результатов в вопросе дальнейшего расширения ЕС. Он заявил, что ЕС должен придерживаться своих обещаний.

На вопрос, если это начало конца для расширения ЕС, какими будут последствия, Юнкер ответил:

”Если это конец расширению, нам придется столкнуться с серьезной критикой, поскольку мы поощряли те страны, мы помогали тем странам, мы посещали те страны, и мы делали публичные обещания этим странам. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны придерживаться наших обещаний”.