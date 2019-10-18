Макрон не поддерживает очередную отсрочку Brexit

Новости мира:Макрон надеется на то, что удастся придерживаться сроков, которые установили по выходу Лондона с ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хотел бы новой отсрочки Brexit после 31 октября, если британский парламент отклонит соглашение с ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита ЕС, сообщает Reuters.

"Я надеюсь, что мы сможем придерживаться сроков, которые мы сами установили, и даты 31 октября будет придерживаться", - сказал Макрон.

"Я не поднимаю политических волн, я не хочу вмешиваться, проголосует ли британский парламент за то или иное, но я не думаю, что должна быть предоставлена еще одна отсрочка. Мы должны закончить эти переговоры и перейти к переговорам о наших будущих отношениях", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель сказала лидерам ЕС, что отсрочка Brexit будет неизбежной, если британские депутаты отклонят согласованный с Борисом Джонсоном договор.

Ее слова противоречат публичному заявлению президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, который сказал, что "исключает" продление.

Парламент Великобритании в субботу проведет голосование за новое соглашение, и для его утверждения необходимо не менее 320 голосов. По подсчетам британских СМИ, пока Джонсон может рассчитывать на 316 голосов.

Если премьер-министр потерпит неудачу, тогда, согласно условиям принятого в сентябре закона, ему придется попросить отсрочки Brexit, чтобы избежать выхода без соглашения.

Как известно, парламент Великобритании трижды отклонил предыдущее соглашение о Brexit, о котором с Брюсселем договаривалась Тереза Мэй.