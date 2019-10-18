Скачать
Пятница, 18.10.2019
Миссия МВФ возвращается в Украину: обсудят ПриватБанк и EFF
Миссия МВФ возвращается в Украину: обсудят ПриватБанк и EFF
Коболев об отделении ГТС: "Нафтогаз" перестанет быть монополистом
Коболев об отделении ГТС: "Нафтогаз" перестанет быть монополистом
Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

Сдавшегося Пучдемона отказались арестовывать в Бельгии

Сдавшегося Пучдемона отказались арестовывать в Бельгии
18:22 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Бельгии не стали арестовывать экс-главу Каталонии после выдачи ареста в Испании.

Карлес Пучдемон, бывший глава автономного правительства Каталонии, скрывавшийся в Бельгии после выдачи ордера на его арест в Испании, добровольно сдался бельгийским властям, но те отказались его арестовать, пишет УНН со ссылкой на материал издания El Pais.

14 октября Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест каталонского политика. В этой связи Пучдемон в пятницу явился в прокуратуру Брюсселя в сопровождении своих адвокатов.

Он заявил, что не согласен с требованиями испанских властей и не намерен возвращаться в Испанию добровольно.

Ему сообщили, что ордер на его арест и так недействителен: он составлен на испанском языке, а по бельгийским законам такие документы принимаются только на английском или одном из официальных языков страны — французском, фламандском или немецком.

Испанские власти на следующей неделе пришлют новый ордер, а до тех пор Пучдемон отпустили под обязательство о явке. Никаких других ограничений свободы на него не накладывали, цитируют политика СМИ.

Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)

В Испании Карлес Пучдемон обвиняется в мятеже и нецелевом расходовании средств. С 2017 года испанские власти неоднократно требовали ареста и выдачи Пучдемона в различных странах Европы, но успехом эти попытки до сих пор не увенчались.

14 октября Верховный суд Испании приговорил девять других каталонских политиков-сторонников независимости региона к тюремному заключению на сроки от девяти до 13 лет.

В Каталонии на новом референдуме новь готовы проголосовать за отделение от Испании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Бельгия, Барселона, Каталония, Карлес Пучдемон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
03 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
04 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Наталья Могилевская собирается стать мамой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)
Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)
&quot;Нафтогаз&quot; взвинчивает цены на газ для промышленности
"Нафтогаз" взвинчивает цены на газ для промышленности
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь