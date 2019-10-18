Сдавшегося Пучдемона отказались арестовывать в Бельгии

Новости мира:В Бельгии не стали арестовывать экс-главу Каталонии после выдачи ареста в Испании.

Карлес Пучдемон, бывший глава автономного правительства Каталонии, скрывавшийся в Бельгии после выдачи ордера на его арест в Испании, добровольно сдался бельгийским властям, но те отказались его арестовать, пишет УНН со ссылкой на материал издания El Pais.

14 октября Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест каталонского политика. В этой связи Пучдемон в пятницу явился в прокуратуру Брюсселя в сопровождении своих адвокатов.

Он заявил, что не согласен с требованиями испанских властей и не намерен возвращаться в Испанию добровольно.

Ему сообщили, что ордер на его арест и так недействителен: он составлен на испанском языке, а по бельгийским законам такие документы принимаются только на английском или одном из официальных языков страны — французском, фламандском или немецком.

Испанские власти на следующей неделе пришлют новый ордер, а до тех пор Пучдемон отпустили под обязательство о явке. Никаких других ограничений свободы на него не накладывали, цитируют политика СМИ.

В Испании Карлес Пучдемон обвиняется в мятеже и нецелевом расходовании средств. С 2017 года испанские власти неоднократно требовали ареста и выдачи Пучдемона в различных странах Европы, но успехом эти попытки до сих пор не увенчались.

14 октября Верховный суд Испании приговорил девять других каталонских политиков-сторонников независимости региона к тюремному заключению на сроки от девяти до 13 лет.

В Каталонии на новом референдуме новь готовы проголосовать за отделение от Испании.