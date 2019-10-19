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Премьер Болгарии посоветовал своему македонскому коллеге не покидать свой пост

Премьер Болгарии посоветовал своему македонскому коллеге не покидать свой пост
06:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посоветовал Зорану Заеву не уходить в отставку.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посоветовал главе правительства Северной Македонии Зорану Заеву не подавать в отставку после того, как Европейская рада отложила вопрос начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Об этом он заявил болгарским журналистам, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Еще ничего не завершилось. Была проведена огромная работа - между Северной Македонией и Болгарией был подписан Договор о добрососедстве, приложено немало усилий для проведения реформ, включая переименование государства в соответствии с Преспанским Соглашением, подписанным между Северной Македонией и Грецией", - отметил Борисов.

Глава болгарского правительства напомнил, что по предложению Болгарии ЕС вернется к рассмотрению вопроса о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании в мае 2020 года во время саммита ЕС-Западные Балканы в рамках Хорватского председательства в ЕС.

Несколькими днями ранее премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что правительство под его руководством уйдет в случае отрицательного решения ЕС о начале переговоров. Он обратил особое внимание и на то, что правящая коалиция может потерять большинство в парламенте.

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Напоминаем, ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС по Северной Македонии и Албании, учитывая выполнение этими странами ряда условий.

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Болгария, Бойко Борисов, Зоран Заев, Северная Македония.
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