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Шахта Грузии приостановила добычу марганцевой руды

Шахта Грузии приостановила добычу марганцевой руды
08:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира:Остановка работ связана с гибелью одного горняка.

Межведомственная комиссия Грузии приняла решение приостановить добычу марганцевой руды в шахте Дарквети АО "Чиатурмарганец", в забое которой погиб рабочий.

"Добыча руды в шахте Дарквети будет приостановлена до конца расследования произошедшей трагедии. Возобновится или нет в ней работа будет зависеть от результатов расследования", - заявил в пятницу журналистам начальник инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

По предварительным данным, несчастный случай произошел во время обвала в шахте, накрывшего большой массой земли 29-летнего рабочего, который скончался на месте.

Причина происшедшей аварии пока не известна.

МВД Грузии по данному факту возбудило уголовное дело. Следствие ведется по ст.240 УК Грузии "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ".

Общий объем добычи АО "Чиатурмарганец" составляет около 400 тыс. тонн марганцевой руды в год. Дарквети - одна из крупнейших шахт компании, на нее приходится почти треть всей добычи марганцевой руды.

На глубине 500 метров на Львовщине горела шахта

АО "Чиатурмарганец" входит в крупнейший в Грузии холдинг по производству марганца и ферросплавов Georgian Manganese. Холдинг принадлежит украинской группе "Приват", которая в апреле 2013 года перевела его на свою американскую структуру Georgian American Alloys. Продукция, производимая на предприятиях холдинга, занимает лидирующие позиции среди статей грузинского экспорта.

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Экспорт, Шахта, Грузия, Руда, Марганцевая руда, АО "Чиатурмарганец".
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