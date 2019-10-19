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В Каталонии произошли самые ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицейскими

В Каталонии произошли самые ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицейскими
11:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:По официальным данным, число протестующих, прибегавших к насильственным действиям, возросло до 4 тысяч.

В Каталонии с начала акций протеста против осуждения лидеров движения за независимость региона сегодня ночью произошли самые ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицейскими.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Радикально настроенные протестующие строили на улицах баррикады, поджигали контейнеры с мусором, срывали дорожные знаки, бросали в полицейских камни, яйца и петарды. Правоохранители использовали против них резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Местные СМИ сообщали о "настоящих битвах" на улицах, полиция просила граждан не покидать дома.

По официальным данным, число протестующих, прибегавших к насильственным действиям, возросло до 4 тысяч. Власти предполагают, что некоторые из них приехали из других регионов Испании и из-за рубежа.

В столице региона были задержаны 15 человек, часть из которых - несовершеннолетние. Всего в Каталонии задержан 31 протестующий. Во время столкновений в Барселоне травмы получили по меньшей мере 60 человек, среди которых трое полицейских и двое журналистов.

По словам министра внутренних дел Каталонии Миrеля Буча, такого высокого уровня насилия в регионе "никогда не было".

"Конечно, они никакие не сепаратисты, они преступники, применяющие насилие", - сказал он в интервью телеканалу La Sexta, добавив, что экстремистам не удастся "запятнать" сторонников независимости региона.

Накануне в Барселоне состоялись мирные демонстрации с требованием освободить осужденных лидеров движения за независимость. По данным городской полиции, в них приняли участие около 525 тысяч человек. Многие профсоюзы также провели 24-часовую забастовку. Городской совет Барселоны оценил ущерб, нанесенный за первые три дня протестов, в 1,6 млн евро, в частности, из-за поврежденных светофоров, дорожных знаков и деревьев.

Со всей Каталонии после протестов в больницы поступило множество пострадавших

14 октября девять из 12 обвиняемых руководителей движения Каталонии за независимость были приговорены Верховным судом Испании к лишению свободы на сроки от 9 до 13 лет. Они признаны виновными в организации запрещенного Мадридом референдума за отделение Каталонии от Испании, который состоялся в октябре 2017 года. Девятерых каталонских лидеров обвинили в мятеже и четырех из них - в растрате государственных средств. Также суд выдал новый международный ордер на арест тогдашнего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

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Испания, Полиция, Протесты, Барселона, Каталония.
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