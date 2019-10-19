"Суперсуббота" в Британии: Джонсон выступил перед Палатой общин

Новости мира:В "суперсубботу" Борис Джонсон выступил в Палате общин накануне голосования по его сделке с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу в Палате общин, выразил надежду на то, что депутаты поддержат новую сделку по Brexit.

"Я понимаю, что значит для людей - жертвовать выходными. И я надеюсь, что на встрече для глубоко осмысленного голосования, мы сможем провести результативное голосование", - сказал он.

При этом он поздравил с днем рождения одного из депутатов, который из-за этого голосования отложил празднование.

Британская пресса отмечает, что предыдущее заседание Палаты общин проходило в субботу в 1982 году.

Глава правительства Великобритании сегодня уже обращался к парламенту накануне голосования по соглашению с ЕС.