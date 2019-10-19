Заев разочарован решением Брюсселя по Северной Македонии

Новости мира:В Северной Македонии разочарованы отсутствием решения ЕС о начале переговоров о присоединении.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, выступая в субботу на пресс-конференции в Скопье, предложил как можно скорее провести в стране досрочные выборы.

Этот шаг он связал с тем, что накануне на саммите ЕС не удалось принять решение о начале переговоров о приеме Северной Македонии в союз.

Заев отметил, что разочарован таким исходом.

Саммит ЕС не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией - еврокомиссар предупреждает о рисках серьезных последствий для региона Западных Балкан.

Премьер-министр Италии заявил, что Рим предложит Европейскому Союзу возобновить переговоры о расширении блока с Албанией и Северной Македонией в ноябре.