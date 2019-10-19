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Отказ ЕС в членстве привел к досрочным выборам в Северной Македонии

Отказ ЕС в членстве привел к досрочным выборам в Северной Македонии
14:54 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Досрочные выборы необходимы для возможности гражданам высказаться, по какому пути страна пойдет дальше.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев предложил как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонский телеканал 24.

Такое решение он связал с тем, что накануне на саммите ЕС не удалось согласовать начало переговоров о вступлении Северной Македонии в состав блока.

"Это будет мое предложение на завтрашней встрече с президентом Стево Пендаровски", - сказал Заев, добавив, что организация быстрых досрочных выборов необходима, чтобы граждане высказались, по какому пути идти дальше.

Заев подчеркнул, что Северная Македония выполнила все необходимые условия, чтобы можно было назначить дату начала переговоров о членстве, и назвал решение ЕС "исторической ошибкой".

Премьер-министр также поблагодарил подавляющее большинство европейских лидеров, которые выступали за позитивное решение начать переговоры.

В Северной Македонии разочарованы отсутствием решения ЕС о начале переговоров о присоединении.

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Саммит ЕС не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией - еврокомиссар предупреждает о рисках серьезных последствий для региона Западных Балкан.

Премьер-министр Италии заявил, что Рим предложит Европейскому Союзу возобновить переговоры о расширении блока с Албанией и Северной Македонией в ноябре.

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ЕС, Парламентские выборы, Зоран Заев, Северная Македония.
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