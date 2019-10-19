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МИД Грузии заявляет о провокациях со стороны России

МИД Грузии заявляет о провокациях со стороны России
15:48 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира:В Грузии на окраине села Атоци появились вооруженные лица.

Министерство иностранных дел Грузии заявило о провокации в связи с возобновлением незаконной "бордеризации" на линии оккупации в районе села Атоци Карельского муниципалитета.

Об этом сообщает "Грузия Online".

"Указанные действия оккупационных сил являются преднамеренной провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в стране. Эта незаконная попытка искусственно обострить ситуацию еще больше усиливает имеющееся на месте сложное положение с безопасностью и правами человека, ограничивает свободное передвижение местного населения и доступ к сельскохозяйственным землям", - сказано в заявлении.

Министерство иностранных дел "призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить деструктивные действия, обеспечить свободное передвижение местных жителей и выполнить свои международные обязательства, взятые, в частности, в рамках Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанного при посредничестве ЕС".

На окраине села Атоци 19 октября появились вооруженные лица. Представители югоосетинской власти привезли на эту территорию металлическую сетку для установки забора.

Напомним, представители оккупационных сил 21 августа возобновили установку столбиков в грузинском селе Гугутианткари района Гори, у оккупированного Дисеви.

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Вследствие установления нового забора на линии разграничения в грузинском селе Гугутианткари, на территории, контролируемой самопровозглашенной Южной Осетией, оказались земельные участки с расположенными на них зданиями двух местных семей.

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ЕС, Россия, Грузия, МИД, Южная Осетия, РФ.
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