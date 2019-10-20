Перенос Brexit: Туск ожидает письмо от Джонсона

Новости мира:Борис Джонсон отправит письмо с просьбой о переносе Brexit председателю Евросовета Дональду Туску.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил председателю Евросовета Дональду Туску о том, что до конца субботы, 19 октября, направит письмо с просьбой перенести дату Brexit.

Об этом сообщает Evening Standard.

"Ожидаю письма. Только что переговорил с Джонсоном о голосовании в Палате общин", - заявил Туск.

При этом издание отмечает, что нет гарантий того, что европейские лидеры согласятся на отсрочку.

Как сообщалось, в ходе голосования в Палате общин Великобритании было решено, что правительство страны не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок 31 октября.

Теперь, согласно закону, премьер-министр Борис Джонсон должен отправить в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, минимум на три месяца. Ранее он предупреждал, что не будет просить ЕС о подобном.