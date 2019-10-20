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В Германии задержали группировку, которая нападала на грузовики

В Германии задержали группировку, которая нападала на грузовики
05:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Германии задержали банду, которая грабила грузовики.

В Германии задержана группа иностранцев, которые нападали на грузовики. Общий ущерб, причиненный бандитами, превышает полмиллиона евро.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Европол.

"Правоохранительные органы Германии вместе с французской жандармерией, властями Чехии и Европейским полицейским агентством (Европол) обезвредили преступную группировку из Беларуси, которое занималось кражей товаров из грузовиков", - говорится в пресс-релизе Европола.

В сообщении отмечается, что в состав ОПГ входили по меньшей мере шесть граждан Беларуси. Они специально въехали на территорию ЕС с целью совершения преступлений. Четыре члена группировки, в том числе ее главарь, были задержаны на месте преступления в Германии 10 октября.

По информации силовиков, бандиты нападали на грузовые автомобили на парковках и в зонах отдыха вдоль автотрасс. Только в федеральной земле Нижняя Саксония злоумышленники подозреваются в совершении почти 60 преступлений, а общий ущерб от их действий превышает полмиллиона евро.

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В распоряжении ОПГ было несколько легковых автомобилей и фур для транспортировки грузов с места преступления в другие страны.

"В ходе задержания была конфискована фура с украденными телевизорами. Расследование продолжается", - отмечается в пресс-релизе.

По словам правоохранителей, расследование было начато в Германии в декабре 2018 года. Однако, благодаря обмену информацией с Европолом выяснилось, что злоумышленники несут ответственность и за ряд аналогичных преступлений во Франции.

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Германия, Полиция, Грабители, Банда.
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