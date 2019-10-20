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Рютте: Я связался с Джонсоном и обсудил ситуацию в отношении Brexit

Рютте: Я связался с Джонсоном и обсудил ситуацию в отношении Brexit
12:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер Нидерландов Марк Рютте обсудил с Борисом Джонсоном Brexit.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил ситуацию относительно Brexit с британским коллегой Борисом Джонсоном и пожелал ему успеха.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Я связался с Борисом Джонсоном и обсудил ситуацию в отношении Brexit. Я желаю ему успеха в последующих шагах в Палате общин Великобритании. Мы договорились остаться в тесном контакте", - написал Рютте.

Как известно, глава правительства Великобритании Борис Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отсрочить Brexit, но без своей подписи. В другом письме - председателю Европейского совета Дональду Туску Джонсон утверждает, что откладывать Brexit было бы ошибкой.

Представитель Британии в Евросоюзе Тим Бэрроу уведомил Брюссель, что первое письмо отправлено в соответствии с законодательством, по решению британского парламента.

Ситуация с Brexit: Еврокомиссия обратилась к правительству Британии

Ранее оппозиционные депутаты предупредили Джонсона, что если он попытается обойти поручение парламента об отсрочке Brexit, то против него могут начать судебный процесс.

Вместе с тем Джонсон неоднократно заявлял, что скорее "умрет", чем будет просить ЕС отсрочить Brexit.

Палата общин Великобритании решила, что правительство страны не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок 31 октября.

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ЕС, Великобритания, Нидерланды, Борис Джонсон, Марк Рютте, Brexit.
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