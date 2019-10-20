В Грузии молния попала в отару овец: погиб пастух

На юге Грузии пастух и десятки овец погибли в результате удара молнии, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.
По информации СМИ, тело пастуха обнаружили грузинские пограничники в горах недалеко от села Самеба Ниноцминдского муниципалитета (край Самцхе-Джавахети, рядом с границей с Арменией).
СМИ со ссылкой на МВД Грузии отмечают, что рядом с телом мужчины находились десятки погибших овец.
В МВД заявили, что полиция выясняет детали произошедшего. По предварительным данным, мужчина погиб в результате удара молнии накануне вечером.