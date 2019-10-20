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В Британии могут запустить операцию Yellowhammer

В Британии могут запустить операцию Yellowhammer
16:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Лондон запустил чрезвычайный план на случай Brexit без соглашения.

Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий под названием Yellowhammer, разработанный на случай выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без соглашения.

Об этом в эфире Sky News заявил Майкл Гоув — канцлер герцогства Ланкастерского, который выполняет в британском правительстве обязанности министра по особым поручениям и является ответственным за подготовку Brexit без соглашения.

"Мы запускаем операцию Yellowhammer. Это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочка Brexit (со стороны ЕС — ред.) предоставлена не будет", - отметил он.

Гоув добавил, что Лондон не может гарантировать, что Брюссель согласится на продолжение переговоров о Brexit.

Как известно, 19 октября Палата общин парламента Великобритании решила отложить голосование по принятию нового соглашения о Brexit, пока не будет принято законодательство, которое регулирует выход страны из ЕС. Таким образом глава правительства Великобритании Борис Джонсон был вынужден просить ЕС об отсрочке Brexit.

Гоув: Мы собираемся выйти из ЕС 31 октября

Впоследствии Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отсрочить Brexit, но без собственной подписи. В другом письме к председателю Европейского совета Дональду Туску — Джонсон утверждает, что отсрочить Brexit было бы ошибкой.

Ранее оппозиционные депутаты предупредили Джонсона, что если он попытается обойти поручение парламента об отсрочке Brexit, то против него могут начать судебный процесс. Вместе с тем Джонсон неоднократно заявлял, что скорее умрет, чем попросит ЕС отложить Brexit, запланированный на 31 октября.

Подготовленный правительством Великобритании план операции Yellowhammer ("Операция "Овсянка") был обнародован в сентябре этого года. В нем описан порядок действий на случай жесткого Brexit. В документе отмечалось, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения ее ожидает дефицит топлива, продуктов и медикаментов.т 

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Майкл Гоув, Yellowhammer.
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