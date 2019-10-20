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Будущие шаги по Brexit: дипломаты ЕС провели встречу в Брюсселе

Будущие шаги по Brexit: дипломаты ЕС провели встречу в Брюсселе
17:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Брюсселе прошла встреча дипломатов из стран ЕС по Brexit.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в воскресенье уведомил постпредов и высокопоставленных дипломатов стран ЕС о дальнейших шагах в процессе ратификации соглашения с Британией о ее выходе из союза, передают британские и европейские СМИ.

"Это была очень короткая и обычная встреча постпредов стран ЕС по запуску дальнейших шагов по ратификации соглашения", - заявил он журналистам.

Он отметил, что вопрос отсрочки Brexit напрямую касается председателя Европейского совета Дональда Туска, и он огласит решение "в ближайшие дни". Поэтому тема отсрочки выхода Британии из ЕС на встрече не обсуждалась.

Как пишет газета The Guardian, Барнье после встречи пошутил с журналистами, сказав им: "Вы очень терпеливы". Затем он добавил: "Я тоже, я тоже".

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По ее данным, в ЕС считают, что необходимо дождаться очередного голосования в палате общин Британии, и затем решать, следует ли предоставлять Британии новую отсрочку. Тем не менее, Европарламент получит текст соглашения о выходе Британии из ЕС в понедельник, 21 октября. Голосование по нему может пройти в четверг, 24 октября, если соглашение к тому времени одобрят в британском парламенте. Туск до вторника, 22 октября, будет консультироваться с лидерами 27 стран союза, чтобы узнать их мнение относительно отсрочки, пишет газета.

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ЕС, Великобритания, Мишель Барнье, Brexit.
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