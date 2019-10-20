В Итальянском городе Больцано эвакуировали тысячи человек из-за бомбы

Новости мира:Центр города пришлось эвакуировать из-за бомбы времен Второй мировой войны.

Итальянские власти эвакуировали 4000 человек из центра северного города Больцано, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, найденную во время строительства. Об этом сообщает AP.

Бомба была обезврежена во время трехчасовой операции в воскресенье утром. Это позволило открыть центр города, а также соседнее шоссе и железнодорожная линия, соединяющая Италию с Австрией и Германией.

Neue Suedtiroler Tageszeitung идентифицировал боеприпас как воздушную бомбу.

По словам историка Этторе Франжипане, Больцано, в северном регионе Альто-Адидже, граничит с Австрией, пострадало от 13 больших бомбардировок Второй Мировой Войны, которые повредили 60% города и убили 200 человек.

Альто-Адидже был частью широкой полосы Северной Италии, которая оставалась под нацистской оккупацией еще долго после капитуляции Италии в 1943 году.