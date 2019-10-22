Президент Европарламента: Последнее слово в деле Brexit - за нами

Новости мира:ЕП скажет свое последнее слово относительно Brexit после того, как парламент Великобритании выполнит свою часть работы и согласует соглашение о выходе.

Европейский парламент взвешенно и ответственно подходит к проработке соглашения о выходе Великобритании из ЕС, и именно он скажет свое последнее слово в этом деле. С таким заявлением выступил президент Европарламента Дэвид Сассоли.

«Сегодня вечером вместе с лидерами политических групп Европарламента мы обсудили последующие шаги относительно выхода Британии из ЕС. Европарламент сейчас начнет процесс рассмотрения в комитете по конституционным делам, который проверит соглашение. Мы идем своим путем, мы выполняем свой долг, и мы снова встретимся в четверг для обсуждения достигнутого прогресса», - отметил Сассоли.

Он подчеркнул, что ЕП скажет свое последнее слово относительно Brexit после того, как парламент Великобритании выполнит свою часть работы и согласует соглашение о выходе. Как только британская сторона это сделает, к разработке документа приобщится комитет Европарламента по конституционным делам.

«В четверг Конференция президентов вновь обсудит текущее развитие событий, мы будем продолжать действовать спокойно и ответственно и будем продвигаться вперед быстро, если в этом будет потребность. В этом заключается наш долг. Я повторяю: Европейский парламент будет финальным актором (действующим лицом), который скажет свое слово в этом деле», - подчеркнул президент ЕП.

Великобритания обратилась к Евросоюзу с просьбой отсрочить выход из ЕС до 31 января 2020 года. В связи с этим ЕС начал консультации с правительствами 27 стран-членов.