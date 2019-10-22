Вступит ли Хорватия в Шенген: решение Еврокомиссии

Новости мира:Еврокомиссия приняла во вторник решение о включении страны в это пространство.

Окончательное решение о вхождении Хорватии в Шенгенскую зону должен единодушно согласовать Совет ЕС.

Об этом во вторник во время пресс-конференции по итогам заседания Коллегии Еврокомиссии в Страсбурге рассказал Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамополос.

Еврокомиссар отметил, что вхождение Хорватии в Шенгенскую зону было одним из главных вопросов сегодняшней встречи Еврокомиссии. Это пространство предполагает свободу движения, а также большую ответственность стран-участниц. Поэтому присоединение к этому "клубу" - непростая задача.

"Хорватия объявила о желании начать процесс оценки по готовности к вхождению в Шенгенскую зону в 2015 году. По нашим наблюдениям и по итогам внимательного мониторинга и оценки, в течение четырех лет Хорватия постоянно двигалась по пути прогресса в выполнении необходимых условий. Сегодня мы это признали и поздравили Хорватию с этой работой. Мы пришли к выводу, что Хорватия выполнила все условия и обеспечила соблюдение всех Шенгенских регуляторных норм. Сейчас от Совета ЕС зависит решение о вхождении Хорватии в Шенгенскую зону, которое должно быть принято единогласно", - сказал Еврокомиссар.

Он отметил, что в любом случае Хорватия должна продолжать активные усилия по совершенствованию контроля на внешних границах, в частности, на границе с Боснией и Герцеговиной.

"Будущее вхождение в Шенген Хорватии, а также Болгарии и Румынии, более чем целесообразно, учитывая текущие вызовы в сфере безопасности. Мы сделали много для укрепления защиты наших внешних границ ... После того, как в Шенгенскую зону войдет Хорватия, а также, надеемся, вскоре - Болгария и Румыния, нам будет легче вместе защищать это общее пространство и вместе отвечать на общие вызовы, обеспечивать безопасность для граждан ЕС", - заявил Димитрис Аврамополос.

Он отметил, что за последние годы страны ЕС приложили значительные усилия по повышению безопасности на внешних границах ЕС, поэтому, по мнению еврокомиссара, сейчас пришло время вернуться к "нормальному" функционированию Шенгенской зоны, без дополнительных внутренних проверок на национальных границах, которые практикуют некоторые европейские страны.

Еврокомиссар напомнил, что благодаря созданию Шенгенской зоны сегодня более 400 миллионов граждан ЕС могут беспрепятственно передвигаться по 22 европейским странам и еще в 4-х ассоциированных с ЕС странах без необходимости проходить контроль на границах.

"Шенгенская зона является крупнейшим пространством свободного движения в мире, она большое, если не самое большое достижение европейской интеграции", - добавил Димитрис Аврамополос.