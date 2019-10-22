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Вступит ли Хорватия в Шенген: решение Еврокомиссии

Вступит ли Хорватия в Шенген: решение Еврокомиссии
18:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Еврокомиссия приняла во вторник решение о включении страны в это пространство.

Окончательное решение о вхождении Хорватии в Шенгенскую зону должен единодушно согласовать Совет ЕС.

Об этом во вторник во время пресс-конференции по итогам заседания Коллегии Еврокомиссии в Страсбурге рассказал Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамополос.

Еврокомиссар отметил, что вхождение Хорватии в Шенгенскую зону было одним из главных вопросов сегодняшней встречи Еврокомиссии. Это пространство предполагает свободу движения, а также большую ответственность стран-участниц. Поэтому присоединение к этому "клубу" - непростая задача.

"Хорватия объявила о желании начать процесс оценки по готовности к вхождению в Шенгенскую зону в 2015 году. По нашим наблюдениям и по итогам внимательного мониторинга и оценки, в течение четырех лет Хорватия постоянно двигалась по пути прогресса в выполнении необходимых условий. Сегодня мы это признали и поздравили Хорватию с этой работой. Мы пришли к выводу, что Хорватия выполнила все условия и обеспечила соблюдение всех Шенгенских регуляторных норм. Сейчас от Совета ЕС зависит решение о вхождении Хорватии в Шенгенскую зону, которое должно быть принято единогласно", - сказал Еврокомиссар.

Он отметил, что в любом случае Хорватия должна продолжать активные усилия по совершенствованию контроля на внешних границах, в частности, на границе с Боснией и Герцеговиной.

"Будущее вхождение в Шенген Хорватии, а также Болгарии и Румынии, более чем целесообразно, учитывая текущие вызовы в сфере безопасности. Мы сделали много для укрепления защиты наших внешних границ ... После того, как в Шенгенскую зону войдет Хорватия, а также, надеемся, вскоре - Болгария и Румыния, нам будет легче вместе защищать это общее пространство и вместе отвечать на общие вызовы, обеспечивать безопасность для граждан ЕС", - заявил Димитрис Аврамополос.

Он отметил, что за последние годы страны ЕС приложили значительные усилия по повышению безопасности на внешних границах ЕС, поэтому, по мнению еврокомиссара, сейчас пришло время вернуться к "нормальному" функционированию Шенгенской зоны, без дополнительных внутренних проверок на национальных границах, которые практикуют некоторые европейские страны.

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Еврокомиссар напомнил, что благодаря созданию Шенгенской зоны сегодня более 400 миллионов граждан ЕС могут беспрепятственно передвигаться по 22 европейским странам и еще в 4-х ассоциированных с ЕС странах без необходимости проходить контроль на границах.

"Шенгенская зона является крупнейшим пространством свободного движения в мире, она большое, если не самое большое достижение европейской интеграции", - добавил Димитрис Аврамополос.

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ЕС, Еврокомиссия, Хорватия, Шенген.
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