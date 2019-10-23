В Британии сорвался "турборежим" рассмотрения соглашения Джонсона

Новости мира:В Палате общин отклонили рассмотрение соглашения премьера Бориса Джонсона.

Палата общин Великобритании проголосовала против рассмотрения соглашения премьера Бориса Джонсона о выходе страны из ЕС за три дня до дедлайна.

Об этом сообщает The Guardian.

"План Бориса Джонсона по быстрому рассмотрению его соглашения о Brexit в парламенте, до дедлайна на следующей неделе 31 октября, был заблокирован депутатами во вторник ночью, после того как он пригрозил отказаться от (соглашения - ред.) и стремился объявить досрочные выборы", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, против рассмотрения соглашения в "турборежиме" проголосовали 322 депутатов, за - 308.

Отмечается, что Джонсон хотел, чтобы соглашение о выходе Британии из ЕС, из 110 страниц, парламент рассмотрел за три дня, и чтобы в четверг уже состоялось голосование за его одобрение в целом.

Сейчас неизвестно сколько понадобится времени для рассмотрения важнейшего для Британии документа.

Как сообщалось, 19 октября британские депутаты вместо одобрения соглашения о Brexit проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

Впоследствии Великобритания обратилась к Евросоюзу с просьбой отсрочить выход из ЕС с 31 октября 2019 года до 31 января 2020 года. В связи с этим ЕС начал консультации с правительствами 27 стран-членов.

22 октября Палата общин проголосовала за принципиальное согласие парламента на соглашение, однако парламентарии еще должны рассмотреть все поправки.