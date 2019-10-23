В Британии задержали водителя грузовика с 39 трупами на борту

Новости мира:Полиция задержала 25-летнего водителя грузовика по подозрению в массовом убийстве.

Полицейские британского графства Эссекс в среду обнаружили в грузовике 39 тел, в том числе одного подростка, сообщает интернет-портал британской газеты Independent в среду.

"Это трагическое происшествие, большое число людей лишились жизней. Наше расследование направлено на поиск причин произошедшего", - заявили в полиции.

"Мы пытаемся идентифицировать жертвы, но этот процесс может затянуться", - добавил представитель правоохранительных органов.

Грузовик был обнаружен в промышленном парке в Эссексе.

По подозрению в массовом убийстве задержан 25-летний водитель грузовика, который, по некоторым данным, приехал из Болгарии в субботу.

По сведениям полиции, задержанный родом из Северной Ирландии.