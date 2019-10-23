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В ЕС провалили согласование бюджета на 2020 год

В ЕС провалили согласование бюджета на 2020 год
15:44 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:В ЕС будут преодолевать разногласия относительно бюджета на следующий год.

Совет ЕС отказался принять все поправки к бюджету союза на 2020 год, принятые сегодня на пленарном заседании Европейского парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Совета.

Совет уже официально проинформировал Европарламент и это запускает трехнедельный процесс переговоров, который начнется 29 октября. Совет и парламент должны будут до 18 ноября преодолеть разногласия.

В своем проекте бюджета на 2020 год Еврокомиссия предложила установить общий уровень обязательств в 168,3 млрд евро и выплат в размере 153,6 млрд евро.

В соответствии с позицией Совета, принятой 3 сентября, общая сумма обязательств составляет 166,8 млрд. евро, а общая сумма выплат - 153,1 млрд. евро, что на 1,5 млрд. евро и на 0,5 млрд. евро соответственно меньше по сравнению с предложением Комиссии.

Тем не менее, позиция Совета по-прежнему отражает увеличение обязательств на +0,6% и выплат на +3,3% по сравнению с бюджетом, утвержденным в 2019 году.

Европарламент просит увеличить общий объем обязательств до 171 млрд евро, а общий объем платежей - до 159,1 млрд евро. Эта позиция выходит за пределы, установленные многолетними финансовыми рамками ЕС на 2014–2020 годы.

Если сторонам не удастся договориться до 18 ноября, Еврокомиссия должна представить новый проект бюджета на 2020 год.

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Бюджет, Европарламент, Совет ЕС, Средства, Бюджет ЕС.
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