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Грузовик с 39 трупами: в полиции Британии рассказали подробности

Грузовик с 39 трупами: в полиции Британии рассказали подробности
01:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Полиция города Эссекс заявила, что фура прибыла на пароме из города Зебрюгге, Бельгия, в порт Пурфлет на реке Темза.

Полиция Великобритании выяснила, что грузовик, внутри которого обнаружили 39 тел, прибыл в Англию из Бельгии, а не Болгарии как считалось ранее. Об этом информирует BBC.

Считается, что грузовик с контейнером с телами покинул порт примерно через 35 минут после прибытия.

В местной полиции заявили, что опознание жертв остается приоритетом номер один, но, как ожидается, это будет продолжительный процесс.

Национальное агентство по вопросам преступности Великобритании заявило, что оно отправило своих сотрудников для предоставления помощи и выявления участия каких-либо организованных преступных групп, которые, возможно, причастны к этому преступлению.

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Напомним, на территории индустриального парка в Эссексе, на юго-западе Англии, выявили грузовик, в котором находилось 39 трупов, включая подростка. В настоящее время идет процесс идентификации погибших людей и следствие с целью установления всех обстоятельств этой трагедии.

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Британия, Грузовик, Подробности, Грузовик с 39 трупами.
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