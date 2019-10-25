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Кому принадлежит грузовик с 39 трупами: новые подробности

Кому принадлежит грузовик с 39 трупами: новые подробности
10:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Полиция установила владельца грузовика с 39 трупами.

Трейлер, в котором были найдены тела 39 граждан Китая, 15 октября был арендован в офисе компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии.

Об этом сообщает ирландский телеканал RTE.

"Официальный представитель Global Trailer Rentals Ltd (GTR) подтвердил, что компании принадлежит рефрижераторный трейлер, в котором были найдены 39 тел в Эссексе", - говорится в сообщении.

GTR базируется в Дублине, но также имеет офисы в графствах Лаут и Монахан.

По словам официального представителя компании, грузовик арендовали 15 октября в графстве Монахан за 275 евро в неделю до возвращения арендодателю.

Фура с трупами: все погибшие вероятно жители Китая

Автомобили Global Trailer Rentals оснащены GPS-трекерами.

Отмечается, что представители компании уже вышли на связь со следствием и планируют предоставить им всю необходимую информацию. В частности, полиция Эссекса уже получила от GTR всю информацию о человеке и компании, которые арендовали трейлер.

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Британия, Грузовик, Подробности, Грузовик с 39 трупами.
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