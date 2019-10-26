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Страны НАТО решили создать региональное командование специальных операций

Страны НАТО решили создать региональное командование специальных операций
01:15 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Хорватия, Венгрия, Словакия и Словения создали региональное командование специальных операций.

Министры обороны Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию регионального командования специальных операций (R-SOCC).

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте НАТО.

"Под руководством Венгрии эта многонациональная команда повысит способность этих четырех стран эффективно использовать свои спецподразделения", - говорится в сообщении.

Планируется, что R-SOCC достигнет начальной функциональной возможности в январе 2021 года, и ожидается, что он будет полностью функционировать до декабря 2024 года.

Командование позволит каждой стране использовать свои собственные взносы отдельно, но пользоваться выгодой от интегрированной структуры R-SOCC после активации для развертывания.

Министр обороны: Мы договорились с генсеком НАТО о дорожной карте

"Поскольку Специальные оперативные силы являются чрезвычайно универсальным инструментом в современном конфликте, эта церемония подписания делает важный шаг к укреплению специальных сил в регионе и усилению сотрудничества и взаимодействия в Альянсе", - сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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НАТО, Словакия, Венгрия, Хорватия.
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