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Сербия присоединилась к евразийской зоне свободной торговли

Сербия присоединилась к евразийской зоне свободной торговли
02:02 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сербия подписала Соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в Москве подписала Соглашение о свободной торговле с  и его государствами-членами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PTC.

С соглашением о свободной торговле с ЕАЭС Сербия сможет экспортировать почти 100% продукции без уплаты таможенных пошлин в Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан.

Помимо прочего, Сербия сможет экспортировать без пошлин 2000 тонн сигарет, 400 тонн коровьего сыра, неограниченный экспорт овечьего и козьего сыра, а также 90 000 литров вина.

По соглашению сохраняется пошлина на вывоз автомобилей из Сербии.

Брнабич заявила, что это соглашение не является проблемой в отношениях с ЕС и Брюссель подтвердил что, это экономическое, а не политическое соглашение.

"Мы имеем право заключать соглашения о свободной торговле с международными организациями и отдельными странами до вступления в ЕС. Затем мы должны расторгнуть соглашения со всеми третьими странами и другими организациями", - сказала она.

Одним из условий подписания Соглашения о свободной торговле с ЕАЭС было подписание Фитосанитарного соглашения, регулирующего экспорт товаров растительного происхождения в ЕАЭС.

В прошлом году товарооборот Сербии с этими пятью государствами-членами Евразийского союза составил $3,4 миллиарда.

Евразийский экономический союз был создан 1 января 2015 года по предложению президента России Владимира Путина. Валовой внутренний продукт в ЕАЭС составляет $1,9 трлн, или 3,2% мирового ВВП, а безработица - 5,4%.

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Сербия, Премьер, Евразийский экономический союз, Ана Брнабич.
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