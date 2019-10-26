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Столтенберг: У самолетов НАТО будет приоритет перед гражданскими рейсами

Столтенберг: У самолетов НАТО будет приоритет перед гражданскими рейсами
04:13 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Йенс Столтенберг заявил, что самолеты НАТО получат приоритет перед гражданскими судами.

Военные и транспортные самолеты НАТО получат приоритет перед гражданскими судами при управлении воздушным движением над Европой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции после встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Министры приветствовали то, что теперь мы можем перемещать самолеты по всей Европе с приоритетным подходом - то, что мы называем быстрой воздушной мобильностью", - сказал Столтенберг.

По его словам, самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат позывной НАТО. И они получат приоритетное обслуживание от Управления воздушного движения в Европе.

"Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с EUROCONTROL, который обслуживает поток всех воздушных перевозок над Европой", - добавил генсек.

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НАТО, Самолеты, Йенс Столтенберг.
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