Столтенберг: У самолетов НАТО будет приоритет перед гражданскими рейсами

Новости мира:Йенс Столтенберг заявил, что самолеты НАТО получат приоритет перед гражданскими судами.

Военные и транспортные самолеты НАТО получат приоритет перед гражданскими судами при управлении воздушным движением над Европой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции после встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Министры приветствовали то, что теперь мы можем перемещать самолеты по всей Европе с приоритетным подходом - то, что мы называем быстрой воздушной мобильностью", - сказал Столтенберг.

По его словам, самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат позывной НАТО. И они получат приоритетное обслуживание от Управления воздушного движения в Европе.

"Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с EUROCONTROL, который обслуживает поток всех воздушных перевозок над Европой", - добавил генсек.