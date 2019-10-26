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Суббота, 26.10.2019
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Перевод часов в ЕС: что может измениться

Перевод часов в ЕС: что может измениться
16:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:ЕС может отложить отмену перевода часов, которая планировалась на 2021 год.

Европейский союз может отложить запланированную на 2021 год отмену перевода часов.

Об этом сообщает DW.

Как заявила представитель правительства Финляндии, председательствующей в ЕС страны, отмена перевода часов может быть отложена на неопределенный срок, поскольку некоторые страны опасаются, что ЕС превратится в "лоскутное одеяло" из разных часовых поясов.

В свою очередь в немецком Министерстве экономики заявили, что перед принятием решения об отмене перевода часов необходимо проанализировать все возможные последствия для Евросоюза. В правительстве Германии отметили, что для страны важно избежать "временных островов" и разногласий с другими государствами в общем рынке.

Кроме того, немецкий евродепутат от ХДС Петер Прет заявил, что пока существует возможность соблюдения принятого ранее плана по отмене перевода часов. По его словам, отмена перевода часов будет возможной, если Финляндия будет побуждать страны определиться до конца 2019 года.

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Напомним, в 4 утра воскресенья, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время. Украинцам необходимо будет перевести стрелки своих часов на один час назад. Ежегодно часовые стрелки переводят в последнее воскресенье марта в 3 часа на час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на час назад.

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ЕС, Финляндия, Время, Перевод часов, Минэкономики.
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