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Испанские ультраправые вышли на митинг против "преступного сепаратизма" Каталонии

Испанские ультраправые вышли на митинг против "преступного сепаратизма" Каталонии
18:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии.

Крайне правая испанская партия Vox в субботу в центре Мадрида провела митинг с призывом приостановить автономию Каталонии, сообщает газета "Мундо".

На акцию на площади Колумба пришло около 20 тыс. человек, участники митинга развернули флаг Испании размером 1 тыс. кв. м, говорится в сообщении.

Участники митинга призвали отправить в тюрьму экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Ранее в октябре Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам нескольких лидеров сепаратистского движения, связанных с референдумом в Каталонии в 2017 году, однако Пучдемон в Испанию не вернулся и осужден не был.

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Лидер Vox Сантьяго Абаскаль на митинге заявил, что только его партия способна решить проблему Каталонии.

"Никчемности "Народной партии", оппортунизму партии "Граждане", вероломству Социалистической рабочей партии и преступному сепаратизму противостоит только Vox", - цитирует Абаскаля газета "Паис".

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Vox занимает жесткую позицию по Каталонии и требует запрета всех партий, выступающих за независимость этого региона. На фоне каталонского кризиса Vox в апреле стала первой крайне правой партией, получившей места в парламенте Испании с 1975 года.

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Испания, Митинг, Каталония, Vox, Сантьяго Абаскаль.
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