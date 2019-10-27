Грузовик с 39 трупами: водителю предъявили обвинения

Новости мира:В Британии водителю "грузовика смерти" предъявили обвинения.

В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег.

Об этом сообщает Sky News.

"Королевская прокурорская служба уполномочила полицию Эссекса предъявить мужчине обвинения в связи со смертью 39 человек, чьи тела были обнаружены в Грейсе в среду", - говорится в сообщении.

В понедельник Робинсон предстанет перед магистратским судом Челмсфорда.

По этому делу также были арестованы еще три человека: 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона (Чешир) и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей.

На этой неделе полицейские обнаружили в индустриальном парке в Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами.