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"Грузовик смерти": задержан еще один подозреваемый

"Грузовик смерти": задержан еще один подозреваемый
09:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Полиция задержала пятого подозреваемого в деле о грузовике с 39 трупами.

Ирландская полиция задержала пятого подозреваемого, который может быть причастен к гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике близ Лондона 23 октября.

Об этом сообщает Sky News.

20-летнего мужчину из Северной Ирландии задержали в порту Дублина, он прибыл из Франции.

"Он был арестован по несвязанному с этим вопросом, но, как известно, полиция Эссекса заинтересована в этом человеке в рамках расследования убийства восьми женщин и 31 мужчины", — говорится в сообщении.

Грузовик с 39 трупами: водителю предъявили обвинения

По этому делу также были арестованы еще три человека: 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона (Чешир) и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непреднамеренном убийстве и находятся под стражей. А 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег.

На этой неделе полицейские обнаружили в индустриальном парке в Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами.

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Великобритания, Полиция, Обвинения, Британия, Грузовик, Грузовик смерти.
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