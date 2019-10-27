Протесты в Барселоне: госпитализировано шесть человек

Новости мира:В Каталонии во время протестов в столкновениях с полицией пострадали шесть человек.

Протесты в Барселоне в субботу закончились столкновениями группы демонстрантов с полицией, в результате шесть человек были госпитализированы.

Об этом сообщает DW.

"В результате столкновений радикально настроенных протестующих с правоохранителями в Барселоне вечером в субботу, 26 октября, были госпитализированы не менее шести человек", - говорится в сообщении.

Во время акции протеста возле управления полиции демонстранты бросали в стражей порядка бутылки и камни, а также забросали их петардами. После этого полицейские, вооруженные щитами и дубинками, попытались оттеснить протестующих и рассеять толпу.

По оценкам правоохранителей, около десяти тысяч человек приняли участие в акции, организованной так называемыми комитетами в защиту республики (CDR) - радикальной организацией, выступающей за независимость Каталонии от Испании.

Отмечается, что акция возле управления полиции была организована отдельно от мирного марша в поддержку независимости и арестованных каталонских лидеров, который состоялся в Барселоне ранее в этот день при участии 350 тысяч человек. Среди них были и более 700 руководителей муниципалитетов Каталонии, которые также выразили свою поддержку независимости региона.