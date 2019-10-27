ЕС может сократить выплаты Турции

Новости мира:Комиссар ЕС призывает сократить европейские выплаты Турции.

Комиссар ЕС по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает целесообразным сократить европейские выплаты Турции в соответствии с Соглашением о беженцах.

Об этом он заявил воскресному изданию Welt.

"Я думаю, что ЕС при следующем транше Турции не должен осуществлять такие высокие выплаты, как раньше", - отметил немецкий политик.

Он напомнил, что с 2016, когда было заключено соглашение, до конца этого года ЕС перечислил Анкаре 6 млрд евро. Если Европа хочет, чтобы Анкара продолжала предоставлять убежище беженцам, Брюссель должен будет в ближайшие годы перечислить еще несколько миллиардов. Но, отметил Эттингер, согласно планам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, многие беженцы должны быть переселены в зону защиты в Сирии.

К тому же, добавил он, сумма должна быть меньше, поскольку многие школы, больницы и жилые помещения уже были построены благодаря предыдущим траншам.

Кроме того, по словам еврокомиссара, ЕС должен усилить поддержку таких стран, как Иордания или Ливан.

В бюджете на 2020 год, а также в долгосрочном бюджете ЕС есть возможность для определенного маневра, но дебаты нужно начать не позднее конца года, подчеркнул политик.